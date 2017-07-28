Boyalı kaşlara "Elveda!" diyoruz!

Tıpkı kıyafetlerimiz gibi makyajında bir trendi var! Bu yaz demode makyaj kurbanlarının arasında yerinizi almak istemiyorsanız, işte size en yeni makyaj trendleri..

Güzellik - 28 Temmuz 2017 16:07
Boyalı kaşlara "Elveda!" diyoruz!
Kaşları boyamaya son veriyoruz!

Bir dönemi doğal görüntüden çok uzaklaşarak ve kaşlarımızı boyayarak geçirdik. Makyaj dünyasının en rahatsız edici trendi sonunda tarihe karışıyor! Bu yaz sezonu ile birlikte boyalı kaş modası tamamen bitiyor. Artık tamamen doğal kaşlar moda.

Kırmızı dudaklara ara verelim!

Kadınların vazgeçilmezi olan kırmızı rujlara bir süre ara vermeye hazırlanın. Bu yaz dudaklarda da çok daha doğal bir görünüm yaratmak yeni trend haline geldi. Sadece bir parlatıcı bile hoş gözükmenize yardımcı olacaktır.

Suratınızı boya küpüne çevirmeyin..

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'ın makyaj trendine kazandırdığı kontür artık tarih oluyor. Hem cilt sağlığı açısından çok zararlı hem de doğal görünümü bir hayli bozan kontür çılgınlığının yerine hafif bir pudra ve allık işinize görecek.
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