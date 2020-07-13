Böyle övgü görülmedi: "Seni doğuran ellerin, süt veren genlerin..."

Gonca Vuslateri, Sezen Aksu'nun doğum gününü Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Vuslateri'nin Aksu'ya yazdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu.Gonca Vuslateri, Sezen Aksu'nun doğum gününü şu satırlarla kutladı:*Söyleyecek çok söz var.. ya gülerim ya ağlarım anlatırken.. hele şu yolculuktan bir döneyim seni kendi hayal yolculuğumdaki tuhaf olaylarla güldürme peşindeyim.. ruhumuzun tadı…* Ülkemizin biriciği.. küçücük yamuk kalbimin karanlık odalarına rest çekebilen annem.. dostum .. sırdaşım.. hep bir şey eksik dediği cümleyi kollarıma bırakıp “gerisi sen de hadi bakalım” diyen sesim..* Yaşadığım çağın en güzel motivasyonu.. seni doğuran ellerin.. süt veren genlerin varlığına sağlık iyi ki doğdun! Canımız Sezen ! Biriciğimiz Sezen ! Her şeyi önceden Sezen