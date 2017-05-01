Boyun ağrınızın nedeni tam karşınızda

Boyun ağrılarınızın sebebi bilgisayar karşısındaki oturma bozukluğu olabilir.

Sağlık - 01 Mayıs 2017 20:17
Boyun ağrınızın nedeni tam karşınızda
Son yıllarda artan boyun problemleri, özellikle masa başı ve bilgisayar kullanarak çalışanları önemli ölçüde etkiliyor. Ağrıların en önemli nedeni ise yanlış duruşlar.

Boyun ve baş ağrısından kurtulmak için monitörün konumunu doğru bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Eğer çok alçaksa, sırtınızı eğmeniz veya sandalyeyi aşağı indirmeniz gerekiyor. Bu, intervertebral disklerin ön kenarlarındaki yükü artırarak, fıtık veya çıkıntıya neden olabiliyor.

Nasıl oturmalı?
Bir sandalyeye oturun, gözlerinizi kapayın ve rahatlayın. Gözlerinizi açtığınızda, bilgisayar ekranının tam ortası önünüzde olmalı. Gerekirse, göz seviyesinde olacak şekilde monitörün altına bir yükselti koyun.

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