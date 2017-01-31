Brezilya'da düğün basan saldırgan üç davetliyi vurdu

Brezilya'nın Alagoas eyaletinde bir saldırgan, kilisede gelin ve damadın düğün törenine giriş yaptığı sırada konuklara ateş açtı.

Yaşam - 31 Ocak 2017 18:39
Brezilya'da düğün basan saldırgan üç davetliyi vurdu
Brezilya'nın Alagoas eyaletinde Limoeiro de Anadia kasabasındaki düğün sırasında, ismi Umberto Ferreira dos Santos olan ve Betinho lakabını kullanan saldırgan, gelinle damadın törene girişi sırasında arkalarından geldikten sonra belindeki tabancayı çıkarıp etrafa kurşun yağdırdı.

Düğün kamerasına yansıyan saldırıda aynı aileden üç kişinin silahla yaralandığı aktarıldı. Cicero Barbosa da Silva (62), oğlu Edmilson Bezerra da Silva (37) ve onun ismi açıklanmayan eşi olduğu öğrenilen yaralıların, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Silahını ateşledikten sonra yürüyerek olay yerinden ayrılan Dos Santos, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, saldırgan Dos Santos'un, oğlunun ölümümün intikamını alma amacıyla saldırıyı düzenlediğini iddia ettiği bildirildi. Yaralılar arasında yer alan Edmilson Bezerra da Silva'nın, çocuğun ölümünde 'şüpheli' olduğu ifade edildi. Daily Mail'in aktardığına göre, saldırıdan sonra düğün kaldığı yerden devam etti.



Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Ölümle dans eden adam
  • Son teknoloji oyuncaklar
  • Yumurtalıklar da yaşlanıyor!
  • Diyabetle baş etmenin yolları
  • Kanser fobisi daha yaygın
  • Gaming İstanbul 2017
  • Ünlü restoranda silahlı saldırı
  • Eksi 5 derecede bikini defilesi
  • Eksi 5 derecede bikini defilesi
  • Beyoğlu'nda silahlı kavga

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • "İçerde"nin 20. bölümünden ilk sahne yayınlandı!
  • Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
  • Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"İçerde"nin 20. bölümünden ilk sahne yayınlandı!