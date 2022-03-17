Brezilyalı oyuncu Jessica May artık Türk vatandaşı

Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu bugün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.

17.03.2022 14:39 Magazin

Brezilyalı oyuncu Jessica May artık Türk vatandaşı Brezilyalı oyuncu Jessica May, yılbaşında Magazin Hattı’na verdiği röportajda 3 yıldır Türk vatandaşı olmayı beklediğini açıklamış ve şunları söylemişti:

“Kimliğim herhalde kargoda… Bayağı uzun süredir bekliyorum. Evlilik yoluyla başvurdum. 3 sene sonra hak kazanıyorum. Ben de başvurdum. Fakat prosedür o kadar uzun sürüyor ki… Benim etrafımda bununla ilgilenen insanlar ‘Daha önce hiç böyle bir şey görmedik’ diyor ama bakalım inşallah bu sene gelir. 1,5 – 2 sene sonra gelebilir dediler çünkü… onu bekliyorum.”

Ve güzel haber geldi. Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu bugün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.

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