Brezilyalı oyuncu Jessica May, yılbaşında Magazin Hattı’na verdiği röportajda 3 yıldır Türk vatandaşı olmayı beklediğini açıklamış ve şunları söylemişti:
“Kimliğim herhalde kargoda… Bayağı uzun süredir bekliyorum. Evlilik yoluyla başvurdum. 3 sene sonra hak kazanıyorum. Ben de başvurdum. Fakat prosedür o kadar uzun sürüyor ki… Benim etrafımda bununla ilgilenen insanlar ‘Daha önce hiç böyle bir şey görmedik’ diyor ama bakalım inşallah bu sene gelir. 1,5 – 2 sene sonra gelebilir dediler çünkü… onu bekliyorum.”
Ve güzel haber geldi. Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu bugün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.
Brezilyalı oyuncu Jessica May artık Türk vatandaşı
Hüseyin Kara’yla evli olan ünlü oyuncu bugün Türk vatandaşlığına geçti ve kimliğine kavuştu.
17.03.2022 14:39 Magazin