Britney Spears; Cem Adrian’ın “Kül” şarkısının dokunaklı sözleri ile birleşen videoda küçük bir çocuğun annesi ile kavuşma anından çok etkilendiği yorumunda bulundu.
Britney Spears'tan Cem Adrian paylaşımı
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears sosyal medyada yaptığı paylaşımda milyonların yüreğine dokundu.
11.05.2022 13:21 Dünya Magazin
Britney Spears; Cem Adrian’ın “Kül” şarkısının dokunaklı sözleri ile birleşen videoda küçük bir çocuğun annesi ile kavuşma anından çok etkilendiği yorumunda bulundu.