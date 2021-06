Bu çorbalar serinletiyor, tok tutuyor, sağlık veriyor!

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücudun temizlenmesinde yani detoksunda önemli fayda sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi dengeli ve yeterli olacaktır” diyor. Buna karşın mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tarifi verdi…Faydaları:Yüksek antioksidan seviyesine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini yönünden zengin içeriğiyle detoks etkisini destekler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu etkilerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.Malzemeler:1 su bardağı buğday4 bardak sıcak su1 su bardağı nohut3 su bardağı yoğurt1 çay kaşığı tuz1 tatlı kaşığı nane1 tutam dereotu1 bardak soğuk suYapılışı:Bir gece önceden nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve buğday 4 bardak suda kaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve süzülür. Buğday ve nohut, derin bir kabın içine alınır, üzerine yoğurt ve tuz ilave edilir, hafifçe karıştırılır. Ardından bir bardak soğuk su yavaş yavaş ilave edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.Faydaları:A vitamini, folat ve demir yönünden zengin olan nane ve A, C ve K vitaminlerinden zengin yeşil mercimek içeren soğuk erişteli mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden zengin lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede yardımcı olur.Malzemeler:2 su bardağı yoğurt2 yemek kaşığı yeşil mercimek1 adet yumurta½ su bardağı tam buğday erişte1 tepeleme yemek kaşığı tam buğday un1 çay kaşığı tuz3.5 su bardağı su2 çay kaşığı nane2 yemek kaşığı zeytinyağıYapılışı:Mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt, yumurta, un, tuz ve su alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan önce erişteler ilave edilip karıştırmaya devam edilir. Kaynamaya başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilip kısık ateşte 5 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.Faydaları:Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten gibi antioksidan etkiye sahip karotenoidler açısından zengin olan kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks etkisi yüksek olan sebzelerdendir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu yönde destekler.Malzemeler:2 yemek kaşığı zeytinyağı6 dal taze soğan1 yemek kaşığı kekikYarım kilo kabak1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 yemek kaşığı limon suyu1 su bardağı yoğurt1 su bardağı taze fesleğen2 bardak soğuk suYapılışı:Taze soğanlar zeytinyağında pişirilir. Kahverengileşmeye başlayınca taze kekik eklenir. Kokusu çıkana kadar beklenir. Kabak, tuz, karabiber eklenip kabaklar yumuşayana kadar pişirilir. 2 bardak su eklenip 20 dakika kaynatılır. Oda ısısına gelene kadar bekletilir. Sonra buzdolabında soğutulur. Bu sırada yoğurt, fesleğen ve limon suyu püre haline getirilir. Karışım çorbanın içine karıştırılır. Zeytinyağı ve fesleğenle birlikte soğuk servis edilir.Faydaları:Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat yönünden zengin içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına destek olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve kilo kaybını destekler. Bu zengin içerikli sebze ve meyveleri içeren soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.Malzemeler:4 adet büyük domates1 adet küçük boy soğan1 diş sarımsak2 adet salatalık1 adet orta boy yeşil dolmalık biber4 dilim tam buğday ekmek içi5 su bardağı su4 yemek kaşığı zeytinyağı2 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi½ çay kaşığı tuz½ çay kaşığı karabiberYapılışı:Kabukları soyulan domates, kuru soğan ve salatalıklar iri küpler halinde doğranır. Sarımsağın kabukları soyulur. Ortadan ikiye kesilip, çekirdekleri çıkartılan yeşil dolmalık biber doğranır. Doğranmış olan tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri de eklenerek tüm malzeme püre haline getirilir. Çorba malzemesi derin bir cam kaseye aktarılır. Su eklendikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra karıştırılmaya devam edilir. Koyu bir kıvam alan çorba, buzdolabında soğutulduktan sonra servis edilir.Faydaları:Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan pancar, vücutta inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona destek olur. Ayrıca lif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına destek sağlayan pancarı soğuk pancar çorbası olarak mutlaka sofralarınıza ekleyin.Malzemeler:2 adet büyük boy pancar1 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi1 yemek kaşığı zeytinyağı1 su bardağı süzme yoğurt2 yemek kaşığı labne peyniri1 çay kaşığı tuz½ çay kaşığı karabiberYapılışı:Pancarlar iyice yıkandıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlanır. Kabuğu soyulup küp şeklinde doğranır ve mutfak robotuna aktarılır. Sirke,zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edilerek püre haline getirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve labne iyice karıştırılır. Pancar püresi ile karıştırılır. Homojen bir görünüm elde edildikten sonra buzdolabında soğutulur. Soğuk bir şekilde servis edilir.