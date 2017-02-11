Bu Hafta Vizyonda!

Günlerdir merakla beklenen devam filmleri ile sinemaseverler macera ve aksiyona doyacak!

Sinema - 11 Şubat 2017 11:53

Haftanın tek yerli filmi; 'Enkaz'

Alpgiray M. Uğurlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Enkaz", bir deprem sonrasında yaşananları anlatıyor. Akasya Asıltürkmen ile Berke Üzrek'in başrolünde yer aldığı film özetle şöyle: "İstanbul'un büyük kısmını yıkıntılar altında bırakan bir depremde betonların altında kalan Nisa, enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir."



'İsra ve Sihirli Kitap / Isra en het magische boek'

R. Kan Albay'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Isra Dela, R. Kan Albay, Sven Van der Linden, Valerie Deridder ve Tamer Karadağlı rol aldı. Valerie Deridder'in senaryosuna imza attığı Belçika yapımı fantastik-macera filmi, okul gezisi ile bir kütüphaneye ziyarete giden ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümüne ulaşan 9 yaşındaki bir çocuğun burada şahit olduğu gizemli olayları konu alıyor.



'Lego Batman Filmi / The Lego Batman Movie'

Chris McKay'in yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Rosario Dawson, Will Arnett, Ralph Fiennes ile Michael Cera yaptı. Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yıllardır yalnız yaşayan Batman, bu Lego filminde yanına aldığı Robin ile kendini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkacak ve Gotham'ı Joker'in elinden kurtarabilmek için takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenecek.



John Wick 2 / John Wick: Chapter 2'

ABD'li aktör Keanu Reeves'in John Wick karakteriyle beyaz perdeye döneceğini müjdeleyen 'John Wick 2' son zamanların en fazla merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...





Karanlığın Elli Tonu / Fifty Shades Of Grey 2

İlk filmde intikam hırsıyla yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdidi nedeniyle Wick işine geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında yer alır.





'Çakı Gibi / Swiss Army Man'

İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olmak ister. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlar ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir. Dan Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead, Richard Gross ve Marika Casteel gibi isimler yer alıyor.

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