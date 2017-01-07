Bu kavga Murat Dalkılıç’a pahalıya patladı

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç gerilimi yakışıklı popçu Dalkılıç için iyi sonuçlanmadı.

Magazin - 07 Ocak 2017 21:30
Bu kavga Murat Dalkılıç’a pahalıya patladı
Yılbaşında Demet Akalın ile Bakü'de konser veren Murat Dalkılıç, program öncesi meslektaşıyla yaşadığı tartışma yüzünden işinden oldu. 1996 yılından bu yana Bursa Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinliğine Demet Akalın ile yaşadığı tartışma yüzünden katılmaktan vazgeçen Dalkılıç, maddi zarara uğradı.

Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!

Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!



Yılbaşında Bakü’de verecekleri konserin öncesinde özel uçak kiralayan iki sanatçının arası Dalkılıç’ın eşi Merve Boluğur ve bazı yakınlarını bu uçakla Bakü’ye götürmek istemesi yüzünden açılmıştı. İkilinin arasındaki gerilim konser afişi yüzünden zirveye taşınmış ve Demet Akalın Twitter'a “Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!” diye yazmıştı.

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu



Tüm bu yaşananların ardından Akalın ve Dalkılıç, yılbaşı gecesi Bakü’de eşleriyle birlikte objektif karşısına geçip poz verdi ve “Küskünlük yok” mesajı verdi. Ancak olan Dalkılıç’a oldu. Demet Akalın ile bir daha karşılaşmamak ve aynı ortamda bulunmamak için Bursa Uludağ’daki etkinliğin organizatörlerine konser vermek istemediğini söyleyen genç popçu, her ne kadar Akalın ile “Küs değiliz” pozu verse de iş kaybına uğramasıyla kaldı.

Kaynak:sozcu.com.tr
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