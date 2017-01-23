Bu öpüşme olay oldu!

Magazin - 23 Ocak 2017 13:43

Milyonlarca gencin heyecanla okuduğu ve şimdi sinemadalarda olan “KÖTÜ ÇOCUK” hikayesinin en çok beklenen sahnesi “aşkın resmileştiği” sahne!“Kayla” (Afra Saraçoğlu) ve “Meriç”in (Tolga Sarıtaş), aşklarının ortaya çıktığı anın, yani ikilinin ilk öpüştüğü anın heyecanı şimiden hayranlarını sarmış durumda!O sahne sosyal medyada da gündeme geldi. Tolga Sarıtaş fanları binlerce yorum yaptı.