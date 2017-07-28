Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, ‘Bu Sayılmaz’ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.
Başrollerinde Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen, Mustafa Üstündağ gibi usta isimlerin bulunduğu sitcom da Nergis Öztürk, Derya Şensoy, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak gibi ünlü isimler yer alıyor. Ekrana yeni bir soluk getirecek olan ‘Bu Sayılmaz’ için hazırlıklar son hız devam ediyor.
Yönetmenliğini Murat Kaman’ın üstlendiği, senaryosunu Zeynep Karakaşoğlu, Elif Bilgin ve Kamuran Süner’in kaleme aldığı ‘Bu Sayılmaz, yepyeni bir sitcom formatıyla Fox TV'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bu Sayılmaz’ın ilk tanıtımı yayınlandı!
Uzun süredir merakla beklenen "Bu Sayılmaz"den ilk tanıtım geldi.Dizi - 28 Temmuz 2017 21:30
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Bağlantılar: sitcom, Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen, Mustafa Üstündağ
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