Bu sefer de Kate Moss'u soydu!

Bir çok ünlü ismin çıplak fotoğraflarını çeken Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifinin hedefinde bu sefer de Kate Moss var! İşte detaylar...

Dünya Magazin - 03 Şubat 2017 00:00
Bu sefer de Kate Moss'u soydu!
Dünyaca ünlü bir çok isim ile iddialı fotoğraflara imza atan ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son Kate Moss paylaşımı ile yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Alaş, Kate Moss ile daha önce de bir çok fotoğraf çekimi gerçekleştirmişti. Ünlü fotoğrafçı Alaş, bu sefer de Kate Moss'un çıplak fotoğrafını paylaşarak gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.

Foto Galeri.

Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu



Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!

Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!



Mert Alaş'ın olay paylaşımları!

Mert Alaş'ın olay paylaşımları!



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Bağlantılar: kate moss, mert alaş

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