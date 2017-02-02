Bu sefer de Kate Moss'u soydu!

Dünya Magazin - 03 Şubat 2017 00:00

Mert Alaş'tan çıplak Bella Hadid pozu

Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!

Mert Alaş'ın olay paylaşımları!

Dünyaca ünlü bir çok isim ile iddialı fotoğraflara imza atan ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son Kate Moss paylaşımı ile yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Alaş, Kate Moss ile daha önce de bir çok fotoğraf çekimi gerçekleştirmişti. Ünlü fotoğrafçı Alaş, bu sefer de Kate Moss'un çıplak fotoğrafını paylaşarak gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.