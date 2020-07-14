Bu sefer Kim'e benzedi!

Daha önce Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için ameliyat masasına yatan Samet Liçina, bu sefer de Kim Kardashian’ın vücuduna sahip olmak için 26. kez operasyon geçirdi.

14.07.2020 21:54 Magazin

Bu sefer Kim'e benzedi! Ünlü sosyal medya fenomeni Samet Liçina, son dönemin popüler uygulaması olan kum saati vücut ve popo ameliyatı için bıçak altına yattı. Kendisini Prof Dr. Emrah Arslan’a emanet eden ünlü isim; BBL, AB Crack, Hidef Laser ve V vücut şekillendirme ameliyatı olarak bir rekora daha imza attı. 26. defa operasyon geçiren Liçina, yeni poposuyla Kim Kardashian’a rakip oldu.
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