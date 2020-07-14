Bu sefer Kim'e benzedi!

Ünlü sosyal medya fenomeni Samet Liçina, son dönemin popüler uygulaması olan kum saati vücut ve popo ameliyatı için bıçak altına yattı. Kendisini Prof Dr. Emrah Arslan’a emanet eden ünlü isim; BBL, AB Crack, Hidef Laser ve V vücut şekillendirme ameliyatı olarak bir rekora daha imza attı. 26. defa operasyon geçiren Liçina, yeni poposuyla Kim Kardashian’a rakip oldu.