"Bu Şehir Arkandan Gelecek" 3 ülkeye daha satıldı

"Bu Şehir Arkandan Gelecek'e yurt dışında ilgi giderek artıyor. Daha önce 2 ülkeye satılan dizi, 3 ülkeye daha satıldı.

Dizi - 23 Şubat 2017 06:00
"Bu Şehir Arkandan Gelecek" 3 ülkeye daha satıldı
Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek", 3 ülkede daha yayına girmeye hazırlanıyor.

Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!

Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!



Ay Yapım imzalı dizi daha önce Gürcistan ve Şili'ye satılmıştı. Şimdi de Romanya, İran ve Irak'a satıldı.

Türkiye'de bir türlü istediği reytinglere ulaşamayan "Bu Şehir Arkadan Gelecek"e yurt dışında ilgi büyük.
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