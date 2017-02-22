"Bu Şehir Arkandan Gelecek" 3 ülkeye daha satıldı

Dizi - 23 Şubat 2017 06:00

Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!

Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı "Bu Şehir Arkandan Gelecek", 3 ülkede daha yayına girmeye hazırlanıyor.Ay Yapım imzalı dizi daha önce Gürcistan ve Şili'ye satılmıştı. Şimdi de Romanya, İran ve Irak'a satıldı.Türkiye'de bir türlü istediği reytinglere ulaşamayan "Bu Şehir Arkadan Gelecek"e yurt dışında ilgi büyük.