'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in 2. bölümünde neler olacak?

Dizi - 11 Ocak 2017 14:31

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde yer aldığı dizinin ikinci bölümünde, İstanbul’da kalmak zorunda kalan Ali ve ailesinden kaçan Derin birbirlerini bulmaya çalışacak. Şahin’in, Ali’nin oğlu olduğunu öğrenmesiyle birlikte hayata bağlanması ise duygusal anlara sahne olacak.İlk bölümde, Rauf Anne’den Ali’nin oğlu olduğunu öğrenen ve bu sahne ile milyonları derinden etkileyen Şahin, Ali sayesinde hayata yeniden bağlanacak. Ali, Şahin’in yanında geçirdiği sure içinde Şahin’den boksun inceliklerini öğrenmeye başlarken, Şahin hayatının en büyük sırrını açıklamak için doğru zamanı bekleyecek.Bu Şehir Arkandan Gelecek’in oyuncu kadrosunda yer alan Defne Kayalar, dizinin ikinci bölümünde ilk defa ekranlara gelecek. Kayalar; Şahin’in boks salonunda çalışan küçük Veysel’in hemşire annesi Nesrin karakteriyle izleyicilerle buluşacak. Ali ve Derin birbirlerini yeniden bulabilecek mi? Şahin, Ali’ye oğlu olduğunu söyleyecek mi? Derin’in intikam almaya kararlı öfkeli nişanlısı Yiğit’in bir sonraki hamlesi ne olacak? soruları, Bu Şehir Arkandan Gelecek’in ikinci bölümünde yanıt bulacak.Senaristliğini Ece Yörenç’in, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Bu Şehir Arkandan Gelecek, yeni bölümüyle 11 Ocak Çarşamba saat 20.00’de atv’de!