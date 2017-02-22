Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Ali ringde..

Dizi - 22 Şubat 2017 15:48

Yeni bölümde Şahin; Ali’nin turnuvaya hazır olmadığını düşünse de oğluna güvenecek ve onu bu turnuvaya hazırlamak için sıkı bir antrenmandan geçirecek.Şahin'in oldukça zor olan antrenmanından geçmek için ter döken Ali, ringde de zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya gelecek.YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?Mafyanın elinden kurtulan Ali ve Derin şimdi büyük bir yol ayrımındadır. Derin ya Ali ye inanıp babasını silecek, ya da Ali’yi kaybedip eski hayatına dönecektir.Şahin’in salonuna yeni bir boks turnuvası haberi gelir. Ali, büyük ödülü alıp borçtan kurtulmak için bunu bir fırsat olarak görür. Ancak Şahin henüz Ali’nin hazır olmadığını düşünmektedir. Ali babasına bunun aksini ispatlamak için var gücüyle çalışır. Şahin ve Ali’nin boksla ilgili girdiği iddia, gizli hayranından güller alan Nesrin’i de yakından ilgilendirmektedir.Aslı, Ali’nin hayatında daha fazla yer almak istediğinin sinyallerini verir. Bu durum Derin’i huzursuz eder. Eleme maçı öncesi yaşananlar Ali’nin maça çıkmasını imkansız kılacak niteliktedir. Ali her şeye rağmen ringe çıkmaya kararlıdır.Derin hiç hazır olmadığı gerçekle yüz yüze gelince O da soluğu maçın yapılacağı salonda alır. Orada karşılaştığı sürprizle yıkıma uğrayan Derin, yeni kararlar almak zorundadır.