'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Ali tüm gerçekleri öğrendi!

Ay Yapım imzalı Bu Şehir Arkandan Gelecek’in dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu. Ali, annesinin ölümüne Tekin’in sebep olduğunu öğrendi ve Derin’e gerçekleri anlatmak zorunda kaldı.

Dizi - 16 Şubat 2017 13:34
Dizide; Tekin’in elinde çiçeklerle Ali’nin annesi Elif’in mezarına gelmesi Şahin’i öfkelendirdi. Şahin, bu ana tanık olan Ali’ye tüm geçmişini ve annesiyle ilgili gerçekleri anlatmak zorunda kaldı.

Mezarlıkta yaşananları kabullenemeyen Tekin ise adamlarını Şahin’in salonuna gönderdi. Heyecan dolu bölümde Ali ve Şahin ilk kez baba ve oğul olarak Tekin’in adamlarına karşı bir arada savaştı.

İşte, o sahne:


Ali, Derin’e tüm gerçekleri anlattı!

Bölümde; Yiğit’in mafya borcu nedeniyle Derin’in kaçırılması heyecanı doruğa taşıdı. Bu ana tanık olan Ali, Derin’i tuttukları yerde bulup onu kaçırmayı başardı. Ormanda bir eve sığınan ikili, ayrı olmalarına rağmen uzun zaman sonra baş başa kaldı. Bölümde; Ali ve Derin’in yüzleşmesinde gerçekler ortaya çıktı. Ali, annesinin ölümüne Derin’in babası Tekin’in sebep olduğunu anlattı. duyduklarıyla şoke olan Derin gerçekleri kabul etmekte zorlandı.

Derin’in şoke olduğu anlar:
https://www.youtube.com/watch?v=espE9b91f4s

Final sahnesinde ise; Ali ve Derin’in kaçtığı sırada duyulan silah sesi , ekran başındakileri büyük bir soru işaretiyle baş başa bıraktı.

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in merakla beklenen yeni bölümü 22 Şubat Çarşamba saat 20:00’da ATV’de ekrana gelecek.
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