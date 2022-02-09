Bu sinyaller bağışıklığınızın zayıfladığını gösteriyor!

Bu nedenle aşı, maske, mesafe ve hijyenle birlikte güçlü bağışıklık sisteminin Covid-19’dan korunmada çok büyük önem taşıdığını belirten Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, “Aşılarımızın eksiksiz olması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, maskeyi doğru takmak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Tüm bunlarla birlikte Covid-19’dan korunmada olmazsa olmazlardan biri de bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kış aylarında sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli/kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmede kilit rol oynuyor” diyor. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja bu sinyalleri, hazırladığı 7 sorudan oluşan test ile anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Sağlıklı bir insanda yılda iki-üç defa soğuk algınlığı olması normaldir. Vücut üç-dört gün mücadele ettikten sonra tamamen normale dönüş yapar. Bundan daha sık soğuk algınlığı olursa ve iyileşme süreci daha uzun sürüyorsa bu bağışıklık sisteminin zayıflığının bir göstergesi olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ana hatlarıyla yapılacaklar; sağlıklı beslenme, düzenli spor, yeterli ve kaliteli uykudur.Sindirim sisteminin iyi olması savunma sisteminin iyi çalışması için çok önemlidir. Gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık gibi şikayetlerin fazla olması savunma sisteminin zayıflığına işaret edebilir. Günde en az 2 litre su için, kefir ve yoğurt gibi probiyotik içeren ve sindirim sistemini destekleyen besinler tüketin. Probiyotikler, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan iyi bakterilerdir. Bu iyi mikroorganizmalar, bağışıklık sistemine gerekli sinyalleri göndererek, bağırsağı enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olur. Ancak bu iyi bakteriler yok edildiğinde, kötü bakteriler aşırı çoğalarak bağışıklık sistemini zayıflatır. Gerekirse hekiminizin önerisiyle probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz.Her türlü deri hasarında vücut yarayı iyileştirmek için muazzam bir efor sarf edip cildi yeniler. İyileşme sürecinde immün sistem hücreleri önemli bir rol oynar, onların zayıflığında cilt yenilemesi gecikir, yaralar daha uzun sürede iyileşir. Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olup olmadığınızı belirlemek için bazı kan testleri yapılabilir. Bu testlerde, bağışıklık sistemi hücreleri ve antikor seviyelerin normal aralıkta olup olmadığı görülebilir.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja “Önemli bir iş ile uğraştığınızda veya büyük ruhsal değişikliklerde hastalanmak rastlantı değildir. Stres savunma hücrelerinin işlevini azaltır, böylece fırsatçı enfeksiyonlara olanak sağlar. Covid-19 pandemisi yaklaşık iki yıldır toplumda stres ve kaygı başta olmak üzere bazı ruhsal sorunları iyice artırırken, buna karşı stresi yönetmeyi öğrenmek, bir hobi edinmek, fiziksel aktiviteyi ihmal etmemek, günde en az yedi saat uyumak ve dostlarla iletişimi koparmamak, görüntülü konuşmalarla duygu ve düşünceleri paylaşmak fayda sağlayacaktır.Kulak enfeksiyonu, sinüzit, bronşit, zatürre gibi enfeksiyonlarla yılda birkaç defa karşılaşıyorsanız, bir yıl içerisinde iki kürden fazla antibiyotik ihtiyacınız oluyorsa, savunma sisteminiz görevini yapmakta zorlanıyor demektir. Bağışıklık sistemi zayıf bir kişinin ellerini sık sık yıkamak gibi hijyen kurallarına uyması, sarılma veya öpüşme gibi yakın temastan kaçınması çok önemlidir.Dinlenmenize rağmen hala yorgun hissediyorsanız savunma sisteminiz enerji kullanımında zorlanıyor olabilir. Kronik enfeksiyon veya inflamasyon olduğunda, bağışıklık sistemi enerji miktarını doğru kullanamayarak genel enerji tüketimine neden olabilir. Bu nedenle vitamin ve minerallerden zengin mevsim sebze ve meyvelerini yeterli ve dengeli tüketin, onların yanında proteinden zengin gıdaları (kırmızı et, balık, tavuk, yumurta) eksik etmeyin.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja “Diyabet, emilim bozukluğu, kanser, bağışıklığı düşüren belirli ilaç kullanımı gibi başka bir durumunuz varsa, o durum için de tedavi görmeniz gerekecektir. Doktora başvurduğunuzda genel sağlığınızı en iyi şekilde nasıl yöneteceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu işaretler size tanıdık geliyorsa, bağışıklık sisteminize biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Onu korumak için ne kadar çok şey yaparsanız sağlığın anahtarı olan bu sistemi o kadar güçlendirmiş olursunuz” diyor.