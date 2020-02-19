Bu tartışma çok konuşulur! Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e cevap

Ertuğrul Özkök'ün bugün köşesine taşıdığı ve Çağla Şıkel'in Dr. John Demartini'nin 'Affetme Semineri'ne katılmasını konu alan yazısı, magazin gündeminde büyük yankı buldu. Özkök, Çağla Şikel için "Cinsel ilişkiye ara verme kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" yorumundan bulunduÇağla Şıkel, Ertuğrul Özkök’ün kendisine yaptığı kitap önerisine “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsade ederseniz ben de size bi kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim.” sözleriyle yanıt verdi.