Bu yazın hit şarkısı belli oldu

Kariyerinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın sözü ve Müziği Sinan Akçıl imzalı “Bi Daha Bi Daha” adlı şarkısı ile yaza merhaba dedi.Sosyal medyada 'Baharın geldiği cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası Demet Akalın’dan belli oluyor' yazısı trend topıc olurken Akalın, şarkısı ile tüm beachlere yeni şarkısı ile rüzgar gibi esecek.Demet Akalın “Bi Daha Bi Daha” isimli yepyeni şarkısı ile tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan yarım saat sonra ilk sıraya yerleşti.3 ayrı versiyonu olan “Bi Daha Bi Daha”nın slow versiyonunda Demet Akalın‘a, Eren Yolcu ile yaptığı düet damga vuracak. Şarkının klibi Said Dağdeviren yönetmenliğinde İstanbul ‘da çekildi.