Buğra Gülsoy'un yeğen sevinci

Magazin - 26 Ocak 2017 15:10

Kardeşi Onur Gülsoy'un baba olmasını öğrenen Buğra Gülsoy soluğu Ulus'taki hastanede aldı.Buğra Gülsoy, hastane çıkışında "Her şey yolunda. Amca olmak harika bir duygu" açıklamasında bulundu. Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci ve Serhat Teoman-Leyla Feray çiftleri de yalnız bırakmadı.