Buğra Gülsoy'un yeğen sevinci

Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy amca oldu. Gülsoy'u bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.

Magazin - 26 Ocak 2017 15:10
Buğra Gülsoy'un yeğen sevinci
Kardeşi Onur Gülsoy'un baba olmasını öğrenen Buğra Gülsoy soluğu Ulus'taki hastanede aldı.

Buğra Gülsoy, hastane çıkışında "Her şey yolunda. Amca olmak harika bir duygu" açıklamasında bulundu. Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci ve Serhat Teoman-Leyla Feray çiftleri de yalnız bırakmadı.




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