Buğra Gülsoy, hastane çıkışında "Her şey yolunda. Amca olmak harika bir duygu" açıklamasında bulundu. Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci ve Serhat Teoman-Leyla Feray çiftleri de yalnız bırakmadı.
Buğra Gülsoy'un yeğen sevinci
Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy amca oldu. Gülsoy'u bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.Magazin - 26 Ocak 2017 15:10
Kardeşi Onur Gülsoy'un baba olmasını öğrenen Buğra Gülsoy soluğu Ulus'taki hastanede aldı.
Buğra Gülsoy, hastane çıkışında "Her şey yolunda. Amca olmak harika bir duygu" açıklamasında bulundu. Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci ve Serhat Teoman-Leyla Feray çiftleri de yalnız bırakmadı.
Buğra Gülsoy, hastane çıkışında "Her şey yolunda. Amca olmak harika bir duygu" açıklamasında bulundu. Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci ve Serhat Teoman-Leyla Feray çiftleri de yalnız bırakmadı.
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