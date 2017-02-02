Bülent Ersoy 2 saatte 215 bin TL harcadı!

Bülent Ersoy önceki gün rahat alışveriş yapabilmek için gecce yarısı Kapalıçarşı'yı açtırmıştı.

Magazin - 03 Şubat 2017 06:00
Bülent Ersoy 2 saatte 215 bin TL harcadı!
Turistlerin uğrak mekanı olan Kapalıçarşı'da hayranlarının ilgisiden dolayı gündüz alışveriş yapmakta zorlanan Bülent Ersoy çareyi gecce yarısı açtırmakta buldu. Görevliler tarafından karşılanan Diva, VIP minibüsüyle çarşının içine kadar girdi. Yaklaşık iki saat içeride kalan Diva 57 bin dolar (215 bin TL) harcadı.



2 SAATTE 215 BİN TL HARCADI

Bir mağazadan 2 ipek halı ve bir kuyumcudan mücevher aldı. Toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yapan Bülent Ersoy "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" dedi.



Kaynak: sabah.com.tr
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