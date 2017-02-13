Bülent Ersoy 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!

Magazin - 13 Şubat 2017 10:18

Diva'nın üzerinde 40 kilo ağırlığında beyaz bir kıyafet vardı. Bülent Ersoy bu elbise ile 3 saat sahnede kaldı. Ersoy beyaz elbisesinin fiyatının 27 bin dolar yani yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.