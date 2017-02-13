Bülent Ersoy 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!

Bülent Ersoy önceki gün Günay'da sahne aldı.

Magazin - 13 Şubat 2017 10:18
Bülent Ersoy 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!
Diva'nın üzerinde 40 kilo ağırlığında beyaz bir kıyafet vardı. Bülent Ersoy bu elbise ile 3 saat sahnede kaldı. Ersoy beyaz elbisesinin fiyatının 27 bin dolar yani yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bülent Ersoy

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 10 milyon TL'lik panik!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ceyda ile Buğra gizlice evlendi mi?
  • Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
  • Gizlice evlendiler mi?
  • Paylaşımlardan ücret mi alıyor?
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Anne oğul alışveriş turunda!
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Poyraz Karayel veda ediyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Demet Akalın'dan örnek davranış!
  • Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evleniyor
Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...

EN POPÜLER HABERLER

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil sosyal medyadan para mı kazanıyor?
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Instagram'da ünlüler - 12.02.2017
  • Gizem Karaca ne zaman evleniyor?
  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Gökçe Bahadır'dan evlilik itirafı
Reytinglerin galibi hangisi oldu?