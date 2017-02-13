Diva'nın üzerinde 40 kilo ağırlığında beyaz bir kıyafet vardı. Bülent Ersoy bu elbise ile 3 saat sahnede kaldı. Ersoy beyaz elbisesinin fiyatının 27 bin dolar yani yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.
Bülent Ersoy 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!
Bülent Ersoy önceki gün Günay'da sahne aldı.Magazin - 13 Şubat 2017 10:18
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