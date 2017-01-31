Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi

Kapalıçarşı, Bülent Ersoy’un rahatça alışveriş yapabilmesi için akşam saatlerinde özel olarak açıldı. İçeriye VIP minibüsüyle giren sanatçı, evine ipek halı aldı.

Magazin - 31 Ocak 2017 11:08
Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
Bülent Ersoy, evi için Kapalıçarşı’dan turkuvaz renkte ipek halı almak istiyor, ancak çarşının kalabalığına girmek istemiyordu. Ünlü sanatçının görüştüğü halı mağazası soruna çözüm buldu, Kapalıçarşı’nın kapıları yönetimden alınan özel izinle akşam saatlerinde açıldı.


Saat 20.30’da VIP minibüsüyle içeri alınan Bülent Ersoy, mağazada 2 saat boyunca halıları inceledi. Polis memurlarının da eşlik ettiği sanatçı, sonunda iki halıyı beğenip satın aldı. Ersoy, alışveriş sonrası polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.






Kaynak:hurriyet.com.tr
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Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi