Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; uçağına yetişmek için minibüsünden iner inmez koşmaya başlayan Diva, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle kapattı.
Bülent Ersoy makyajsız görüntülenince..
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda böyle görüntülendi.Magazin - 21 Temmuz 2017 12:17
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy makyajsız görüntülenince panikledi.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; uçağına yetişmek için minibüsünden iner inmez koşmaya başlayan Diva, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle kapattı.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; uçağına yetişmek için minibüsünden iner inmez koşmaya başlayan Diva, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle kapattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bülent Ersoy, makyajsız
MAGAZİN HABERLERİ
- Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe itirafı!
- Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..
- Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
- Ünlüler depreme Bodrum'da yakalandı
- Gonca Akkuş: Ebru, eşimin parasının olmadığını bilse yüzüne bile bakmaz
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Ebru Şallı: Kandırılmadım, inandım
- Baba ve oğulları tatilde!
- İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!
- Kocamın Nişanlısı'na deniz molası!