Bülent Ersoy makyajsız görüntülenince..

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda böyle görüntülendi.

Magazin - 21 Temmuz 2017 12:17
Bülent Ersoy makyajsız görüntülenince..
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy makyajsız görüntülenince panikledi.


Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; uçağına yetişmek için minibüsünden iner inmez koşmaya başlayan Diva, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle kapattı.

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Bağlantılar: Bülent Ersoy, makyajsız

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