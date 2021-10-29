Bülent Ersoy: “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim”

KKTC’de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İlk uçakla İstanbul’a gelen müzisyenler, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi. Ersoy, Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programına telefonla bağlandı ve 'Ben bunları hak edecek ne yaptım' dedi.

29.10.2021 16:21 Magazin

Bülent Ersoy: “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” KKTC’de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İlk uçakla İstanbul’a gelen müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.

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Yaşananların ardından “teve2 Magazin Masası” programına bugün Bülent Ersoy telefon ile bağlanarak orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere ilk kez cevap verdi. Diva, “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” dedi.

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Orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi. Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

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