Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz (89), akciğer kanseri nedeniyle pazartesi günü evinde hayatını kaybetti. Yakın dostu Nur Yerlitaş’ın ölüm haberinin ardından yıkılan Bülent Ersoy, annesinin vefatıyla ikinci bir şok yaşadı. Necla Poyraz’ın tabutu önceki akşam evinden alınarak Zincirlikuyu Camisi’nin morguna götürüldü. Annesinin tabutunun ardından bakan ünlü sanatçının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Necla Poyraz’ın Zincirlikuyu Camisi’ndeki morgta bulunan naaşı, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Bülent Ersoy'dan annesine veda!
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırılacak. Zincirlikuyu Camisi’nin morguna götürülen annesinin tabutunun ardından bakan ünlü sanatçının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
29.04.2020 12:34 Magazin