Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt!

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla dün akşam yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullandı. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi.