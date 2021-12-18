Bülent Ersoy’dan Ebru Gündeş ve Sibel Can’a övgü

Bülent Ersoy önceki akşam İstanbul'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile sahneye çıkan Ersoy, güçlü sesiyle misafirlerine unutulmayacak bir akşam yaşattı.Üç saat sahnede kalan Ersoy, yeni jenerasyondan Ebru Gündeş ve Sibel Can‘ın seslerine övgüler yağdırdı. Diva, ayrıca hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda şu an bir düşüncesinin olmadığını söyledi.