Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntülerine inceleme!
Bülent Ersoy, dün bir konser için gittiği Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, bir denizci askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar sosyal medyada tartışma yarattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) söz konusu görüntüler üzerine inceleme başlattı.
13.01.2022 13:07 Magazin