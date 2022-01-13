Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntülerine inceleme!

Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.