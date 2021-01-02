Bülent Ersoy'un muhteşem farkı...

Bülent Ersoy, yılbaşı geccesi İbo Show'a konuk oldu. Şarkılarını canlı canlı söyleyen Ersoy, güçlü sesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Diva programı uçurdu, İbo Show bu sezon aldığı en yüksek reytinglere ulaştı. Üstelik O Ses Türkiye, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Güldür Güldür gibi güçlü yapımlarla mücadele etmesine rağmen. İbo Show daha önceki yayınlarında reytinglerde hep 6'ıncı 7'inci sıralarda yer alıyordu. Fakat Bülent Ersoy'la birlikte zirve yaptı, hem AB'de hem de TOTAL'de ikinci sıraya yükseldi. Bülent Ersoy muhteşem farkını bir kez daha gözler önüne serdi.Yılbaşı geccesi ekranda boy gösteren bir çok sanatçı, şarkılarını playback olarak seslendirirken Bülent Ersoy canlı canlı söyledi. Kolaya kaçıp playback yapmayarak adeta "Diva böyle olur" dedi. Helal olsun Bülent Ersoy'a...