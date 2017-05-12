“Dünya Güzellerim” isimli programın yönetmeni Mustafa Kotan’ın, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy; programın yapımcısı Uygar Ataş, yönetici yapımcısı Ataberk Oral ve yönetmeni Mustafa Kotan ile birlikte kendisi için özel yaptırılan ve yapımı bir ay süren Tuk Tuk’un (Uzak Doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan araç) önünde objektife poz veriyor.
Diva’ya Özel Hazırlanan Tuk Tuk’un Detayları;
Yapımında 5 kg swarovski taş kullanılan, koltukları Hint ipeği ile kaplanan Tuk Tuk’un, yapımı bir ayda tamamlandı ve 20 bin dolara mal oldu.
Bülent Ersoy'un pırlantalı aracı
Yaz sezonunda Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show programı için Hindistan’a giden; Banu Alkan, Burcu Esmersoy, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy’dan ilk fotoğraf Diva Bülent Ersoy’dan geldi.Magazin - 12 Mayıs 2017 11:20
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