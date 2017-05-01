Bülent Ersoy'un sosyal medya isyanı!

Magazin - 02 Mayıs 2017 08:00

Instagram, Twitter ve Facebook’ta adına açılmış 200’den fazla sahte hesap bulunan Bülent Ersoy, hukuk yoluna başvuruyor.İranlı Mohsen Yazdani ismindeki kişinin açtığı, 42 bin takipçisi bulunan @divabulentersoy_online adresi, bardağı taşıran son damla oldu.Yazdani’nin kötü Türkçesine rağmen hesabı takip edenlere tepki gösteren Ersoy, “İfadelerin benimle alakası olmadığını nasıl anlamıyorlar, şaşırıyorum! Sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Telefonum akıllı bile değil. Her ‘Evladım, çocuğum’ yazan ben olsaydım, sokakta Bülent Ersoy’a çarparak yürürdük” açıklamasını yaptı.İşte Diva'yı kızdıran o fotoğraf: