Bülent Şakrak aşka geldi: "Gamzelerime gömsünler beni.."

Melisa ve Ali adında iki çocukları olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2015 yılında Kaz Dağları'nda dünya evine giren Şakrak, Düvenci ile evliliklerinin 6. yıl dönümünü yaptığı paylaşımla kutladı.Yeşilyurt Köyü'ndeki bir otelde gerçekleşen nikahlarından bir kareyi yayınlayan oyuncu, gönderisine romantik bir not da düştü.Bülent Şakrak, paylaşımında "Bugün benim bu kızla evliliğimin 6. senesi.. Hastasıyım kendisinin, ancak o da bana karşı boş değil. Gülüşlerine kurban olduğum, gamzelerine gömsünler beni" dedi.