Bülent Şakrak'tan iz bırakan türküler

İki usta ismin yolları şimdi “türküler” için kesişti! Türk kültürünün unutulmaz türküleri, Aykut Gürel’in süzgecinden geçerek Bülent Şakrak yorumuyla kulaklarımıza ulaşıyor.Türk toplumunun en yaygın ve en eski kültür miraslarından biri olan türkülerimizin 11 farklı versiyonu sevilen oyuncu Bülent Şakrak ile yeniden hayat buluyor.Yaydığı hüzün duygusu, yalınlığı, hissettirdiği yakınlık ve sıcaklık açısından önemli birçok eserin yer aldığı “YOL” albümünde, hiçbir türküyü bir diğerine tercih edemiyorsunuz.Usta ozanlar, Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Davut Sulari, Turan Şahin, Lütfü Gültekin’in ve dillere pelesenk Anonim eserlerin yer aldığı albüm geçmişten geleceğe ışık tutan bir rehber niteliğinde…Usta oyuncu Bülent Şakrak albüm hakkında şunları dile getirdi; “Aykut abi ile keyifli ve rahat bir kayıt süreci geçirdik. Albüm çıkmadan önceki dönemde ne hissediyorsak onu ifade eden bir isim koymaya çalıştık; “Yol”… 11 unutulmaz eserden oluşan türkü albümü…Türküler duygularımın tercümanı, inancım, yaşamak istediğim dünyanın en gerçek tasviri, dizelerinde insanı en güzel anlatan, beni güldüren, ağlatan, dertleştiğim yol arkadaşlarım oldu hep... 43 yıllık ömrümde babadan kalma bu kıymetli mirasın üstüne, Türkü büyüklerinin nefesinden demlenerek büyümek, öğrendiklerimi çocuklarıma aktarabilmek ne büyük kıymet. Neşet dedemiz, Mahsuni Babamız, Sulari dostumuz, Erdal Erzincan’dan Sabahat Akkiraz’a,Erkan Oğur’dan Belkıs Akkale’ye kadar nice ustalar gönlümüzün konuğu oldu. Bana sorarsanız haddim olmayan bu rüyamın gerçekleşmesi için çok değerli ağabeyim Aykut Gürel de elimden tutarak cesaretlenmeme vesile oldu.Hiç bir şey olmazsa, çocuklarıma bir anı kalır diyerek hayata geçirdiğimiz bu hikayenin özeti budur. Var olan hatalar bize ait, umarım gönüllere değeriz. “ EYVALLAHOrjinaline bağlı kalarak, ustaların eserlerine saygı duyan müzik adamı Aykut Gürel, Bülent Şakrak ile olan buluşmasının heyecanını dile getirirken şu sözleri sarfediyor; “Aykut Gürel Presents” serisinin yani yüreğimi titreten projelerimin beşincisi “Yol”. Uzun zamandır Türk Halk Müziği eserleriyle kendi meşrebimce bir şeyler yapmayı arzular dururdum. Ta ki bir dostum yönlendirene ve Sayın Şakrak’la tanışana kadar. Bülent’in ses rengi, yorumundaki içtenlik bana bunun zamanının geldiğini hissettirdi. Bu buluşmalarda ben kendi müziğimi çaldım, yanımdaki kendi müziğini. Bu buluşmalar yan yana geldiğinde sıkıntı çıkmaz, buluşmalar güzelleşir. Orada çalınan şarkıyı alıp başka bir forma sokarsan sıkıntı çıkar ama. Aslında buluşmalarda icra edilenler aynı. Sadece çok sesli çağdaş müziğe uzanan üslup farkları var.Arif Sağ demişti,” içinde bulunduğum kuşak ve bizden öncekiler müzik yaparken bozmamaya dikkat ederdi. “Ben istedim, böyle oldu” yoktur bizde. Yaşadığımız toplumla ne kadar bütünleşirsek, onların türkülerini onlara ne kadar iyi aktarırsak o kadar doğru yapmış oluruz.”Ve ekliyor; “Hızla tükettiğimiz projeler yerine yine zamana meydan okuyan bir albüm yaptık. Bu kıymetli türkülerin armonik yapısı zengin, orkestrasyonun biraz daha öne çıktığı halleri olsun istedim. Sevdiğimiz, çalmak, söylemek istediğimiz eserleri çaldık ve söyledik. Türkülerin öz hallerine saygısızlık etmemeye çalışırken onları bugüne taşımaya gayret ettik. Bülent başarılı bir oyuncu aynı zamanda çok yetenekli bir sanatçı. Kendisi ile bu projede çalışmak olağanüstüydü, isteği, heyecanı ve tutkusu işimize yansıdı. Kendisi ile sahne performanslarımızın da çok keyifli olacağına eminim. Türküleri bugüne başarıyla taşıdığımızı düşünüyorum. Türkülerle arası pek hoş olmayanlar bile türkü dinlesin istedik. Umarım başardık. Ve “iyi” müzik yapmaya devam, dinleyicisi onu bulacaktır… Keyifle dinleyin bakalım.”Albümün ilk klibini “Haydar Haydar” türküsüne çeken Bülent Şakrak’a, eşi Ceyda Düvenci de albümde yer alan iki şarkıda eşlik etti. İmera Fera ve Göçmen Kızı türkülerini eşi Ceyda Düvenci ile yorumlayan Bülent Şakrak; “Sevinciyle, üzüntüsüyle her anıyla hayatımı paylaştığım insanla bu aşkımı da paylaşmak istedim” diyor.Ağlama Yar - Söz -Müzik: AnonimBen Denizde Bir Gemi - Söz-Müzik: İlknur YakupoğluAğlasam Mı? - Söz-Müzik: Aşık Mahzuni Şerif / Mavisaz EdisyonDerde Düştüm - Söz-Müzik: Neşet Ertaş / Kalan MüzikEklemedir Koca Konak - Söz-Müzik: AnonimHaydar Haydar - Söz -Müzik: AnonimYoğurt Koydum Dolaba - Söz Müzik: AnonimGöçmen Kızı - Söz-Müzik: Anonimİmera Fera - Söz-Müzik: Turan ŞahinKirpiğin Kaşına - Söz-Müzik: Davut SulariHü Dost - Söz: Yücel Top / Müzik: Lütfü Gültekin / Kalan Müzik