'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken bakmama çabaları sosyal medyanın diline düştü.
Bülent Serttaş’ın zor anları! Sosyal medyanın diline düştü!
Dür akşam yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda dikkat güldüren anlar... Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada olay oldu. Hadise, bakışlarını kaçıran Bülent Serttaş’ı eleştirdi: “Dans alkışlanır, dans sanattır”
31.01.2021 15:05 Magazin