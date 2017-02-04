Bulgaristan'da zirve hatırası!

Magazin - 04 Şubat 2017 17:00

Arkadaşlarıyla birlikte seyahat eden ikili, kayak yapmak için Balkanlar'ın en yüksek dağı olan Rila Dağı'nı tercih etti. Ünlü çift Musala adı verilen 2925 metrelik zirvede hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.