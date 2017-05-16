Bulut Duman: Dolandırıldım

Genç şarkıcı Bulut Duman, Tillah Yapım’ın ortaklarından biri olan Zeki Haşhaş tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Müzik - 16 Mayıs 2017 10:33

İddiaya göre Duman, klip çekimi için uygun yapımcı arayan şarkıcı, Zeki Haşhaş isimli yapımcı ile tanıştı. “Her harfi aşktan” şarkısına çekeceği klip için yapımcıyla anlaşan ve şüpheli ile sözleşme imzalayan Duman, Haşhaş’a 60,000,00 TL ödeme gönderdi. 9 Mayıs 2017 tarihinde klip çekilmesi gerekirken, genç şarkıcı yapımcıdan aldığı cevapla şoke oldu!



“BÜTÜN PARANI KIZ ARKADAŞIMIN HASTANE MASRAFLARI İÇİN HARCADIM”



Genç şarkıcının iddiasına göre; yapımcıya hazırlıkların nasıl gittiğini sorduğunda, “Bulut sen çok iyi birisin, kendimi rezil biri gibi hissediyorum, klibini çekemeyeceğim, kız arkadaşım MS hastası, bana yolladığın tüm parayı harcamak zorunda kaldım” diyerek klibi çekemeyeceğini ve hiçbir hazırlık yapmadığını itiraf etti. Genç şarkıcı olayın sonrasında yapımcının kız arkadaşına da ulaşarak kendisini dolandıran Zeki Haşhaş isimli şüphelinin yalan söylediğini öğrendi. Olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran sanatçı, avukatı Mine Öngün aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Zeki Haşhaş’ın dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanması talep edildi.



“TÜRKİYE’NİN EN İYİ KLİBİNİ ÇEKECEKTİM!"



Yapımcı ile yaptığı sözleşmeye göre yapacağı hazırlıklar için 60,000,00TL gönderen Duman klibin ise kendisine 120,000,00TL ye mal olacağını belirtti. “klibi çekseydim Türkiye’nin en iyi klipleri arasına girecekti” diyen genç şarkıcı, güveni kötüye kullanmaktan ve dolandırıcılıktan Zeki Haşhaş aleyhinde suç duyurusunda bulunmakla yetinmedi. Tüm ödemeyi banka üzerinden yapan Duman, icra yoluyla alacağını tahsil etmek için hukuki süreç başlattı.

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