Burak-Cansen Kut çiftinin kızları Aden'den anlamlı bağış!

Burak-Cansen Kut çiftinin minik kızları Aden Kut doğum gününü kutluyor. Minik Aden doğum günü için oldukça anlamlı bir bağışta bulundu. Arkadaşlarından kendisine hediye almamasını isteyen Aden onun yerine sokak canlarına hediye mama bağışı istedi. Aden'in bu davranışı "yeni nesil ne kadar duyarlı yetişiyor" dedirtti.