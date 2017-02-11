Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi!

'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinin yıldızı Burak Deniz önceki gün sevgilisi Büşra Develi ile Nişantaşı'nda bir AVM'deydi.

Magazin - 11 Şubat 2017 10:02
Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi!
Önce birlikte yemek yiyen ikili daha sonra alt kata inmek için merdivenlere yöneldi. Merdivende birbirlerine sarılan çift, tam öpüşürken patlayan flaşlarla şaşırdı. Bunun üzerine Burak Deniz magazin muhabirlerine dönerek “Ayarlasak bu kadar denk getiremeyiz, zamanlamanız harikaymış.” dedi.

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