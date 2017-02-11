Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi!

Magazin - 11 Şubat 2017 10:02

Önce birlikte yemek yiyen ikili daha sonra alt kata inmek için merdivenlere yöneldi. Merdivende birbirlerine sarılan çift, tam öpüşürken patlayan flaşlarla şaşırdı. Bunun üzerine Burak Deniz magazin muhabirlerine dönerek “Ayarlasak bu kadar denk getiremeyiz, zamanlamanız harikaymış.” dedi.