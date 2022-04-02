Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı!

Adı son günlerde meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, sağ gösterip sol vurdu.tv100 Magazin Hattı'nın özel haberine göre, geçtiğimiz aylarda kavga edip ayrılan Burak Deniz ile manken Didem Soydan, tekrar bir araya geldi. Ayrılık hasretine dayanamayan ikili, bu akşam saatlerinde beraber tatile çıktı.İkiliden Burak Deniz, "Barıştınız mı?" sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.İkilinin aşkı, arkadaş ortamında başlamış ve sessiz sedasız sona ermişti.