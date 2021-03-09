Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Instagram'da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, kural bozdu.
AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Burak Deniz’den Didem Soydan’lı ilk paylaşım
Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Deniz, izin gününde sevgilisi Didem Soydan ile ata bindi.
09.03.2021 19:56 Magazin