Burak Deniz’den Didem Soydan’lı ilk paylaşım

Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Instagram'da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, kural bozdu.Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.