Burak Hakkı ve Hara Pappa evleniyor!

Magazin - 12 Mayıs 2017 14:22

Uzun zamandır Yunanistan'da yaşayan Burak Hakkı aşkı da orada bulmuştu. Yunan manken Hara Pappa ile aşk yaşamaya başlayan Burak Hakkı dünyaevine girmeye hazırlanıyor.Sevgilisine evlenme teklifi eden Burak Hakkı 'Evet' cevabını alınca düğün için hazırlıklara hemen başladı.Diriliş Ertuğrul dizisiyle yeniden ekranlara dönen Burak Hakkı, 2012'de boşandığı ünlü manken Sema Şimşek ile 10 yıllık kalmıştı.