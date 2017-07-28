Burak Hatipoğlu'nun turu

Sosyete - 28 Temmuz 2017 17:15

Alışveriş merkezindeki eczaneden çıkarken görüntülediğimiz Burak Bey, eşinin sipariş ettiği bir güneş koruyucuyu almaya geldiğini söyledi. Hafta içi yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Hatipoğlu, hafta sonlarını ise Çeşme’de tatillerine devam eden eşi Melis Hanım ve kızı Derin ile birlikte geçirdiğini belirtti.