Burak Hatipoğlu'nun turu

İstanbul cemiyet hayatının tanımış genç işadamlarından Burak Hatipoğlu, Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 28 Temmuz 2017 17:15
Burak Hatipoğlu'nun turu
Alışveriş merkezindeki eczaneden çıkarken görüntülediğimiz Burak Bey, eşinin sipariş ettiği bir güneş koruyucuyu almaya geldiğini söyledi. Hafta içi yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Hatipoğlu, hafta sonlarını ise Çeşme’de tatillerine devam eden eşi Melis Hanım ve kızı Derin ile birlikte geçirdiğini belirtti.


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