Alışveriş merkezindeki eczaneden çıkarken görüntülediğimiz Burak Bey, eşinin sipariş ettiği bir güneş koruyucuyu almaya geldiğini söyledi. Hafta içi yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Hatipoğlu, hafta sonlarını ise Çeşme’de tatillerine devam eden eşi Melis Hanım ve kızı Derin ile birlikte geçirdiğini belirtti.
Burak Hatipoğlu'nun turu
İstanbul cemiyet hayatının tanımış genç işadamlarından Burak Hatipoğlu, Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 28 Temmuz 2017 17:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Burak Hatipoğlu, Akmerkez
SOSYETE HABERLERİ
- Aslışah Alkoçlar için sevgilisini terk etti!
- Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu'nun aşkı belgelendi!
- Aslışah Alkoçlar'ın Kasım Garipoğlu samimiyeti!
- Aslı Çetiner'in turu!
- Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki: Biz de ruh hastasıyız
- Gonca Akkuş: Ebru, eşimin parasının olmadığını bilse yüzüne bile bakmaz
- Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk
- Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
- Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili
- Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!