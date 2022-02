Burak Kibar'ın 'Yalnızlar Şehri' şarkısı yayında

Son çalışmasında dönemin genç ve parlayan müzisyenleriyle çalışmaya özen gösteren Kibar Too Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hakan Gülbiten imzali sarkının düzenlemesini Efe Can üstlendi. Dokunduğu her şarkıya farklı bir ruh katan Enes Yolcu şarkıyı bağlamasıyla renklendirirken, keman grubu olarak Türkiye'nin en iyi kemacılarının bulunduğu modern yaylı grubu tercih edildi. Mix masteringi Buğra Kunt üstlenirken yönetmen koltuğunda Yusuf Can Özbilen oturdu. Bunun müzik hayatı için yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Kibar çok farklı tarzlarda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirtti.