Burak Orhan, gecce-gündüz stüdyoda...

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri alan Burak Orhan, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansı yaptı.Eğitim hayatının ardından şan ve dans derslerine devam eden Burak Orhan mezun olduktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık vererek çıkardığı “Bi Şeyler” ve “Kelepçe” adını verdiği şarkılarını yayınlayarak profesyonel müzik hayatına atıldı.2022 yılının Şubat ayında ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünü yaptığı DMC etiketiyle müzik severlerle yeni projesi ile buluşacak olan Burak Orhan şarkısının okumaları için günlerini stüdyo geçiriyor.Burak Orhan, 'Yeni şarkısı için çok heyecanlı ve müthiş bir ekiple çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.