Burak Özçivit aşk geldi!

Burak Özçivit, ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile samimi bir fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 05 Şubat 2017 14:20
Burak Özçivit aşk geldi!
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bir ilki gerçekleştirdi ve sevgilisi Fahriye Evcen'le çekildikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Bu paylaşımın Kainat güzeli seçilen İranlı model Mahlagha Jaberi'nin Burak Özçivit'in fotoğraflarının altına Türkçe yorumlar yapmaya başlamasının ardından çıkan dedikoduların sonrasında olması da Burak Özçivit'in dedikodulara son verme isteği olarak nitelendirildi.

Burak Özçivit, sevgilisinin gönlünü alarak, adeta 'mutluyuz, birlikteyiz' pozu verdi.




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