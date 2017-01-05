Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i istemek için Almanya'ya gitti!

Magazin - 05 Ocak 2017 23:40

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Almanya'da tatilde

Ortadoğu zenginleri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit!

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Avrupa turuna çıkan çift, Fahriye Evcen'in Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan ailesini de ziyaret edip ellerini öpmüştü. Sevgilisinin ailesinden ilk onayı alan yakışıklı oyuncu, Evcen'in 32'inci yaş gününde organize ettiği doğum günü partisinde ise aşkına evlenme teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Evcen'den 'evet' yanıtını alan Özçivit, her şeyin Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için de Evcen Ailesi'nin kapısını ikinci kez çaldı.Yeni yıl tatilini fırsat bilen yakışıklı oyuncu, düğün tarihini belirlemek için düğmeye bastı ve sevgilisiyle birlikte Almanya'nın yolunu tuttu. Evcen'in annesi ve babasının yanı sıra kız kardeşleriyle de görüşen Özçivit'in yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu, bu yılın Temmuz ayında düğün yapmak istediğini söyledi. Bu kararı aşkının ailesi tarafından onaylanan oyuncunun, en yakın zamanda annesi Ceyhan Özçivit'le babası Bülent Özçivit'i alıp Fahriye Evcen'i ailesinden isteyeceği öğrenildi. Güzel oyuncunun anne ve babasıyla düğün detaylarıyla ilgili görüşen yakışıklı oyuncunun Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere 2 farklı düğün yapmayı planladığı da konuşulanlar arasında…Özel hayatında mutluluktan ayakları yerden kesilen Fahriye Evcen, şu sıralar oyunculukta da ayrı bir heyecan yaşıyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Ölene Kadar' dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan'la paylaşacak olan güzel oyuncu, Ortadoğu'dan da çok sayıda Reklam teklifleri alıyor.Kaynak:takvim.com.tr