Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Burak Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit’in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Burak Özçivit hakkında hapis talebi!
Oyuncu Burak Özçivit hakkında, rol aldığı dizinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.
16.11.2021 14:14 Magazin