Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'in ettiği küfürleri duyunca şoka girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur" diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, set ortamında stresli olduğunu ancak ağzından küfür ve hakaret çıkmadığını söyledi. Özçivit, "Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" diye konuştu.Müştekiler ile yapımcı arası bazı sorunlar olduğunu belirten Burak Özçivit, "Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir" diye konuştu.Savcılık, suçun 'uzlaşma' kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.